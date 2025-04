Udinese-Milan, la metà dei gol rossoneri sono una ripetizione di altri fatti nel corso dell’anno: ecco quali sono

Tutti i numeri sulla netta vittoria del Milan per 4-0 sul campo dell’Udinese nell’anticipo del venerdì di Serie A. Tutti i dettagli

Il Diavolo ha travolto l’Udinese con un poker e due degli assi calati sono stati frutto di azioni che si erano già viste. Non il tiro da fuori da Leao, un inedito in questa stagione dove il portoghese non aveva ancora colpito in questa maniera. E neanche la cavalcata del 3-0 di Hernandez, perché di solito Theo vene innescato proprio da Rafa, invece stavolta la giusta sponda gliel’ha proposta un attivo Abraham.

Ad essere dei déjà-vu sono state le reti del 2-0 e quella di chiusura. Pavlovic aveva finora segnato solo una volta, era successo all’inizio del campionato su battuta d’angolo di Pulisic in Lazio-Milan: una situazione che ieri si è riproposta in modo praticamente identico. Quanto all’ultimo tocco a colpo sicuro di Reijnders – il vero bomber rossonero nel torneo – un assist in area di rigore da parte di Leao per il punto vincente gliel’aveva già offerto nella serata più esaltante dell’anno, il 3-1 con il quale il Milan ha espugnato il Bernabeu in Champions League.