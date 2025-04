Como Torino, le squadre sono al Sinigaglia: l’arrivo dei pullman – VIDEO

Como Torino, le due squadre sono arrivate allo Stadio Comunale Sinigaglia per il match di Serie A, ecco il video dell’arrivo dei due pullman

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Comunale Sinigaglia). Il conto alla rovescia sta per scadere. Un’ora, una manciata di minuti o poco più ci separano dal calcio d’inizio di Como Torino. Parliamo, naturalmente del match valido per la giornata numero 32 del massimo campionato italiano, in programma questo pomeriggio alle ore 18 in punto.

Questo – nel video ripreso dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto – l’arrivo delle due formazioni nei pressi dell’impianto sportivo. Ecco la clip con il classico pullman dei lariani di Fabregas e quello dei granata di Vanoli. Ora ci siamo davvero, la Serie A sta per andare in scena!