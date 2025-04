Infortunio Juan Jesus, brutte notizie per il Napoli! Il brasiliano chiede la sostituzione a Conte: ecco che cosa ha detto

Infortunio Juan Jesus, brutte notizie in casa Napoli! Il brasiliano chiede il cambio a Conte: ecco che cosa ha detto il difensore

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha subito un infortunio durante la partita contro l’Empoli, chiedendo il cambio a causa di uno strappo muscolare. Dal suo labiale si è chiaramente intuito: “Mister, mi sono strappato”. Il brasiliano, titolare in assenza di Buongiorno, ha lasciato il campo nei minuti finali, sostituito da Rafa Marin.

L’infortunio pone ulteriori sfide per la squadra del tecnico ex Juve Antonio Conte, già alle prese con difficoltà difensive, in attesa di accertamenti per stabilire i tempi di recupero.