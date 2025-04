Totti: «Mai avuto offerte dalla Russia, in Champions spero per questa finale. Sul nuovo me…»

Le parole di Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, sulla possibile finale di Champions League. I dettagli

Francesco Totti, ex attaccante della Roma, ha parlato a RB Sport.

FUTURO DA ALLENATORE – «Ho sempre detto che allenatore e giocatore sono due cose completamente diverse. Se ha questo desiderio, spero che prima o poi tutto si realizzi».

OFFERTE DALLA RUSSIA – «Ci sono state diverse offerte da vari club in Europa. Per quanto ricordo, non ci sono stati contatti con club russi».

NON CI SONO PIU’ LE BANDIERE – «Perché i tempi sono cambiati. Una volta c’era più lealtà verso i colori del club, c’erano più calciatori di questo tipo. Ora c’è più business, più opportunità di andare a giocare altrove e guadagnare soldi».

NUOVO TOTTI – «No… Perché non ce ne sono. È difficile trovarne».

CHAMPIONS LEAGUE – «Spero di vedere la finale Inter-Real. Non so chi vincerà il Pallone d’Oro. Molto dipenderà da chi vincerà la Champions League».

PALLONE D’ORO A RODRI – «Sono due giocatori completamente diversi. Due grandi campioni, dovresti chiedere a France Football perché hanno scelto Rodri».