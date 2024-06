Plusvalenze Inter e Roma, NUOVO FASCICOLO aperto dalla Procura di Milano: ecco COSA STA SUCCEDENDO, i dettagli

La Procura di Milano ha aperto un nuovo fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né indagati. Al centro di quest’indagine, come riportato dal Fatto Quotidiano, ci sono finite Inter e Roma.

Il motivo per cui è stato aperto il fascicolo è per presunte false comunicazioni sociali, sulle operazioni di mercato del 2018 tra Inter e Roma sui calciatori Nainggolan, Santon e Zaniolo. Fino ad ora, come specificato in precedenza, si tratta di un fascicolo conoscitivo, dunque tutto potrebbe ancora cambiare.