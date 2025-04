Kings League, le finali di Spagna, Italia e Francia si svolgeranno il 22 maggio a Torino: ecco il luogo! – VIDEO

Kings League, le finali di Spagna, Italia e Francia si svolgeranno il 22 maggio a Torino: ecco dove si disputeranno! – VIDEO

Le finali della Kings League di Italia, Spagna e Francia si svolgeranno lo stesso giorno, il 22 maggio, nello stesso luogo. Torino si trasforma così in un punto di convergenza per il grande calcio, ospitando una giornata che promette spettacolo e adrenalina per gli appassionati. Un’occasione unica per celebrare lo sport in una cornice che unisce tre paesi, uniti dalla passione per il calcio. Ecco il video su Instagram della pagina ufficiale della Kings League: