FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – I flop della giornata 38: i primi portieri

Elegantemente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a tutti loro: i primi portieri.

Signore e signori, è il momento del Miglior Portiere qui al Gran Galà del fantacalcio di CN24!

Al termine dell’ultima giornata di serie A, molto spesso decisiva per milioni di fantacalcisti in tutta Italia, vogliamo celebrare il contributo prezioso dei portieri.

La loro presenza costante è fondamentale per raggiungere gli obiettivi delle fantasquadre di cui fanno parte. Insomma, grazie portieri per esserci sempre!

Ma ora basta con le chiacchiere.

E’ tempo di premiazioni! Rullo di tamburi… il miglior portiere del fantacalcio della stagione 2023-2024 è…

Yann Sommer! Complimenti!

Sommer… venga, prego…

Un attimo. No scusate. Mi dicono essere assente. Questo non era previsto, chiediamo scusa… ma non c’è problema! In casi come questi il premio va al secondo in classifica, cioè… suspense…

…Maignan!

Complimenti, Maignan!

Un momento… Ah. Assente anche lui, per infortunio pare. Caspita. Va beh, poco male, premiamo un altro grande portiere, il terzo nella nostra classifica…

Szczęsny! Il polacco della Juve!

Come? Ha avuto dei problemi col parcheggio? C’erano quelli riservati… ma non fa nulla! Allora, proclamiamo…

Skorupski del sorprendente Bologna!

Manca anche lui? Ragazzi, non va tanto bene così… chi chiamiamo? Ok…

Milinkovic-Savic!

Mi dicono non ci sia per questioni personali… un litigio con Juric, strano…

Martinez! Grande stagione col Genoa…

No, niente da fare, non è potuto venire nemmeno lui… gli si è rotta la lavatrice…

Di Gregorio!

Finché non firma con la Juve il suo procuratore non lo fa uscire di casa…

(Diversi minuti più tardi…)

Va beh ragazzi, ditemi chi c’è, facciamo prima… capito… solo lui? Ok…

Alessio Cragno.

Leggo le statistiche della sua fenomenale stagione: una sola presenza nel Sassuolo retrocesso… bene.

Complimenti.

Venga a ritirare il premio…

Ecco, è finita finalmente.

Buonanotte a tutti.