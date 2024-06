Calciomercato Fiorentina, prende quota UNA NUOVA IPOTESI a sorpresa per BELOTTI: ecco lo scenario sul suo futuro

Il futuro di Andrea Belotti è incerto. L’attaccante, il prossimo 30 giugno, farà ritorno a Roma, dopo i sei mesi passati in prestito alla Fiorentina.

La stessa Fiorentina però, come scrive La Nazione, potrebbe concedere una nuova chance al Gallo. C’è da capire ancora in quale modalità possa accadere, ma il ritorno di Belotti ai Viola non è un’ipotesi da scartare.