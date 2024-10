FANTACALCIO – SAGGEZZA PATERNA

Appuntamento con la consueta rubrica sul fantacalcio con la giornata terminata ieri con Verona-Monza

Papà, qual è il significato della vita?

Vedi, figliolo…

Ci sono dei giorni in cui ti svegli e pensi che sarà una bella giornata.

Sai che oggi la squadra giocherà in casa, col sostegno dei tifosi.

In campionato è stata sconfitta solo alla prima, poi nel suo stadio nessuno l’ha più battuta.

Ti senti bene, perchè non pretendi chissà cosa.

In fondo, tu, come loro, ti vuoi solo salvare.

I successi e la fama li lasciate volentieri agli altri.

E non auguri il male a nessuno, ma se il miglior giocatore degli avversari deve uscire dopo 10 minuti un sospiro di sollievo te lo concedi.

E di nuovo pensi che sarà una bella giornata.

Poi finiscono i pensieri e succedono le cose.

Ecco, la vita è un po’ così.

E’ come decidere di schierare Falcone al fantacalcio in Lecce-Fiorentina che finisce 0-6.