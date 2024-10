Milan, Camarda in Champions League per la storia

Il centravanti del Milan, in caso di ingresso in campo e addirittura di gol, scriverebbe una pagina di storia

Francesco Camarda, attaccante del Milan, gode della fiducia di Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero è stato chiaro e in assenza di Abraham e Jovic non ha avuto dubbi nel chiamare il 16enne.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rossonero potrebbe scrivere nuovi record non solo per il calcio italiano, ma anche a livello europeo. In caso di ingresso in campo sarebbe il più giovane italiano di sempre a debuttare nella competizione.

Il primato appartiene ora a Moise Kean con 16 anni e 267 giorni mentre Camarda ne ha 16 e 226 giorni. Quarantuno giorni che potrebbe scrivere una nuova pagina dei record nella competizione.

In generale invece sarebbe il settimo giocatore più giovane a esordire in Champions League dopo Moukoko, Yamal, Babayaro, Cherki, Halilovic e Tielemans. Infine, se dovesse segnare, sarebbe il più giovane in assoluto nonché il primo 16enne poiché il record appartiene a Fati, all’epoca 17 anni e 40, a segno contro l’Inter.