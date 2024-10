FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 8a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – PARMA

sabato 19 ottobre, ore 15.00

Il Como sta facendo molto bene, sia per il gioco che per gli elementi messi in mostra. Il Parma si trova a inseguire dopo qualche incidente di percorso. Una subito alle spalle dell’altra: match di importanza enorme per queste zone di classifica.

Como

Perrone garantisce titolarità e rendimento, e nello scorso turno pure un assist…

Parma

Si sta prendendo il suo spazio, scommettiamo su Hainaut.

GENOA- BOLOGNA

sabato 19 ottobre, ore 15.00

Nessuno più in bilico di Gilardino in questo momento tra i mister di Serie A che certamente se la giocherà per vincere (e soprattutto convincere). Italiano comunque non è tra i più soddisfatti dei punti ottenuti e non si farà impietosire.

Genoa

Periodo difficile e anche dal mercato potrebbero arrivare rinforzi nel suo ruolo. Pinamonti deve riprendersi presto.

Bologna

Zero bonus fino ad adesso, dopo un Europeo da protagonista. Può essere la gara giusta per Aebischer.

MILAN – UDINESE

sabato 19 ottobre, ore 18.00

Nè una nè l’altra sa cosa sia il pareggio. Rossoneri favoriti, nonostante l’esito non sia troppo scontato, considerando che con una vittoria scavalcherebbero proprio l’Udinese. Non rimarremo stupiti se la sfida producesse diversi bonus da ambo le parti.

Milan

Probabilmente il miglior periodo della sua carriera: Gabbia da schierare.

Udinese

Vietato ignorare l’impatto di Zemura.

JUVENTUS – LAZIO

sabato 19 ottobre, ore 20.45

Big match del sabato sera. Entrambe le squadre, belle ma non perfette, vorrebbero tanto regalarsi la vittoria in questo scontro diretto. Pochi gol all’orizzonte e magari qualche sbadiglio, ma è una sfida che regala spesso finali incandescenti.

Juventus

Douglas Luiz saprà utilizzare bene i minuti che probabilmente gli verranno concessi? Noi ci puntiamo.

Lazio

La difesa della Juve sembra impenetrabile, però Dia è una forza della natura.

EMPOLI – NAPOLI

domenica 20 ottobre, ore 12.30

Empoli esagerato, sta andando oltre ogni pronostico. La difesa sembra l’arma in più dei toscani, ma in questo turno verrà messa a dura prova. Il Napoli arriva per ribadire il primato, per noi ci riuscirà senza affaticarsi troppo.

Empoli

Se Ismajli supera questa prova certifica la sua straordinaria crescita.

Napoli

Occasione per Gilmour che non aspettava altro. Titolare anche al fanta.

LECCE – FIORENTINA

domenica 20 ottobre, ore 15.00

Opposti momenti di forma, considerando tutte le competizioni: Lecce con tre sconfitte consecutive, Fiorentina due vittorie in fila. La trasferta non sarà una passeggiata per i viola, ma crediamo che rimangano decisamente favoriti.

Lecce

A parte il disastro del quinto turno, sta facendo una buona figura. Dentro Guilbert.

Fiorentina

Dopo qualche timido segnale contro il Milan, vogliamo insistere con Colpani.

VENEZIA – ATALANTA

domenica 20 ottobre, ore 15.00

L’Atalanta ha segnato 8 reti nei precedenti due incontri, segnale di forma abbastanza impressionante. Il Venezia invece, a parte la vittoria contro il Genoa, prima e dopo, solo sconfitte. Insomma, pomeriggio da incubo per gli ospitanti.

Venezia

Quando Pohjanpalo gioca al Penzo non ce la sentiamo proprio di lasciarlo in panchina.

Atalanta

Troppi pochi bonus per uno come lui, De Ketelaere è in debito.

CAGLIARI – TORINO

domenica 20 ottobre, ore 18.00

Una tra le sfide più equilibrate dell’ottavo turno: la classifica dice Toro, il momento di forma dice Cagliari. Non vediamo il rischio di una partita chiusa, anzi le premesse fanno pensare a una gara da over. Fantacalcisticamente, ci puntiamo molto.

Cagliari

Sembra che Luvumbo stia trovando brillantezza, troverà anche il primo gol?

Torino

Dentro Vlasic: momento ottimo, va sfruttato.

ROMA – INTER

domenica 20 ottobre, ore 20.45

L’Inter da diverso tempo non si trovava a rincorrere in classifica, situazione che paradossalmente potrebbe stimolare ancora di più la squadra di Inzaghi, abituata a non avere rivali. A Roma, intanto, gli stimoli sono già alle stelle, così come le pressioni. Match tutto da gustare.

Roma

Shomurodov: l’Inter non è impenetrabile e Dovbyk non avrà forze per 90 minuti.

Inter

Arnautovic ha dato spettacolo in nazionale, sarà carico.

VERONA – MONZA

lunedì 21 ottobre, ore 20.45

Il Verona non ha ancora pareggiato, il Monza invece di pareggi se ne intende anche troppo. La squadra di Nesta infatti cerca ancora la prima vittoria, ma ospite di uno dei migliori attacchi del torneo, parte da sfavorita.

Verona

In questo turno Montipò è tra le primissime scelte.

Monza

Si è preso la titolarità grazie a prestazioni in crescendo. Fiducia in Carboni.