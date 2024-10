Thiago Motta: «In queste partite GIOCARE BENE è decisivo; non c’è una Juve di CHAMPIONS e una di CAMPIONATO»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con il Lipsia

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League della Juve contro il Lipsia. Di seguito le sue parole.

DUE GRANDI DIFESE IN LIPSIA JUVE – «Al di là del dato che significa tanto, trasmette solidità, sono due squadre che non si mettono dietro e giocano sugli errori degli avversari. Dobbiamo fare una buona prestazione, completa. In queste partite si deve giocare bene a calcio, utilizzare il pallone con equilibrio ma soprattutto qualità».

JUVE DI COPPA O DI CAMPIONATO – «Non è questione di coppa o campionato. Tutte le partite sono diverse per via dell’avversario: una cosa è sicura, non vogliamo metterci indietro, aspettare e subire il gioco dell’avversario. Cercheremo di competere sempre per avere il controllo. A volte ci si arriva a volte no. Abbiamo dimostrato di poterci anche compattare, difendere da squadra e nel recupero contrattaccare o difendere il possesso. Una squadra oggi deve essere completa, di giorno in giorno stiamo migliorando».

