Calciomercato Lecce, Krstovic prossimo gioiello a partire? Gli osservatori di quella big presenti al Via del Mare

Calciomercato Lecce, Krstovic sarà il prossimo a partire? Osservatori di una big presenti durante la partita col Venezia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Lecce Venezia non è stata soltanto una partita importante per quanto riguarda la salvezza dei pugliesi, ma anche un banco di prova in vista di quella che sarà la sessione estiva (in termini di campagna acquisti).

Infatti un osservatore dell’Inter era allo stadio Via del Mare per osservare al dettaglio il centravanti Nikola Krstovic: valutato circa 25/30 milioni e uomo del calciomercato Lecce. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.