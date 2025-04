Allenamento Atalanta, le novità in vista della gara contro il Bologna. Chi recupera tra gli infortunati? - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, ecco le ultime novità sugli infortuni considerando sia l’impegno con il Bologna che la sfida contro il Milan

Novità molto importanti in casa Atalanta: Kossounou continua a migliorare così come Posch e Toloi: sessione individuale in campo.

Quello più vicino al recupero col Bologna sembra Rafael, mentre Stefan e Odlin più orientati verso il Milan: una situazione da valutare day by day per non correre rischi. Terapie per Palestra, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca.