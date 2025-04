Szczesny Barcellona, Ter Stegen verso il ritorno: «Sono venuto qui per sostituirlo, non avrei alcun problema»

Con il ritorno di ter Stegen, Szczesny va verso la panchina? Le parole del portiere polacco: «Sono qui per aiutare la squadre, è la mia unica priorità»

Wojciech Szczesny è diventato un vero e proprio talismano per il Barcellona, con ben 20 partite senza sconfitta, in cui ha collezionato 17 vittorie e 3 pareggi. Dopo un inizio difficile dovuto al ritorno in campo post-ritiro, il portiere polacco ha finalmente ritrovato la forma migliore, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore Hansi Flick, che ha preferito puntare su di lui lasciando in panchina Iñaki Peña. Con il suo contratto attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex Juve si sta avvicinando a un possibile rinnovo con i blaugrana. Tuttavia, il ritorno imminente di Ter Stegen potrebbe mettere in discussione la sua posizione da titolare. A questo riguardo il portiere polacco ha commentato così la situazione: di seguito le sue parole, ripotate da SPORT.

«Voglio aiutare la squadra e dare il meglio di me in campo, ma se l’allenatore decide in qualche momento che il capitano torni e si prenda la porta, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse semplicemente e riprendesse il suo posto».