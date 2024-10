Roma Inter: Juric limita i danni grazie a Svilar, Zalewski malissimo, eppure sembrava vivo…

Roma, il migliore e il peggiore contro l’Inter: Svilar tiene in piedi i giallorossi, ma se il migliore è sempre lui… Zalewski, che errore!

La Roma perde in casa con l’Inter di misura, dimostra carattere ma commette un errore che porta Lautaro a firmare la rete che vale l’intera posta. Chi sono stati i migliori e i peggiori della formazione di Ivan Juric? Ecco i giudizi dei due principali quotidiani italiani.

SVILAR – Scelta sia del Corriere della Sera che de La Gazzetta dello Sport, seppur con toni diversi. Per il quotidiano generalista, il portiere giallorosso merita 7 in pagella, con la seguente motivazione: «Chiamato subito al lavoro da Thuram, si fa trovare pronto e lo resta per tutta la gara. É sempre il migliore della Roma e qualcosa vuole dire». Il giornale rosa gli attribuisce mezzo voto in meno: «Subito decisivo su Thuram, salva su Mkhitaryan, ma era fuorigioco. Nella ripresa dice di no due volte a Dumfries. Senza di lui la Roma sarebbe affondata».

ZALEWSKI – Anche in questo caso c’è accordo sul giocatore ma parti invertite sulla valutazione. Il polacco è il peggiore, da 5 per Gazzetta: «Sembra vivo e frizzante, almeno nel primo tempo. Ma nella ripresa emerge la ruggine e perde lucidità. Fino all’errore decisivo sul gol. Fischiato». Il Corriere lo stronca con un pesante 4: «Insegnano all’oratorio cosa non fare da ultimo uomo. L’errore è letale».