Pulisic: «Il nostro è obiettivo è la Champions, il Milan merita di giocarla; qui ho sempre sentito la fiducia di tutti»

Christian Pulisic ha iniziato la sua terza stagione al Milan con rinnovato entusiasmo. Dopo due annate in cui è riuscito a ritrovare continuità e fiducia, l’esterno statunitense si presenta ai nastri di partenza con idee chiare e ambizioni alte. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato nuove energie, un approccio più solido e, secondo il numero 11 rossonero, una compattezza che può fare la differenza. Dal ritiro in Australia, Pulisic ha raccontato le sue sensazioni, le aspettative per la nuova stagione e l’emozione di poter giocare – magari – con Luka Modric. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

CHE GIUDIZIO DÀ SULLE PRIME USCITE CONTRO ARSENAL E LIVERPOOL – «Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambe le gare. Siamo stati solidi soprattutto nel primo tempo, abbiamo difeso bene e creato alcune occasioni. Affrontare subito squadre forti è utile: possiamo essere soddisfatti».

LA STRADA È QUELLA GIUSTA – «Sì, anche se è molto presto per dare giudizi. Ora dobbiamo prepararci bene perché vogliamo essere al massimo quando inizierà il campionato».

LE PRIME IMPRESSIONI SU ALLEGRI – «Ha iniziato nel modo giusto. È un tecnico che ha allenato tanti campioni, sa parlare ai calciatori e creare un buon feeling. Sta puntando molto sulla compattezza difensiva, che è fondamentale per costruire occasioni davanti».

TROPPI GOL SUBITI LO SCORSO ANNO – «Ha ragione. Se vogliamo migliorare, dobbiamo subire meno. Non è solo un lavoro dei difensori, ma di tutta la squadra: si difende insieme».

AL MILAN PIÙ GOL CHE AL CHELSEA – «Dal primo giorno ho sentito fiducia, da compagni, allenatore, dirigenti e tifosi. Il club mi ha dato un’occasione importante e io lavoro ogni giorno per ripagare. Se segno tanto, non mi sorprende: so quanto mi impegno».

AL MILAN SI SENTE PIÙ A CASA – «Sì, mi diverto. È più facile dirlo dopo tanti gol, ma è la verità. Voglio continuare su questa strada».

OBIETTIVO GOL NEL 2025-26 – «Il mio obiettivo è migliorarmi sempre».

IN COSA È CRESCIUTO IN SERIE A – «Il campionato italiano è più tattico, ma anche molto fisico. Penso di essere cresciuto nella gestione delle scelte finali: quando tirare, quando passare. Per un offensivo è fondamentale».

GLI MANCHERÀ LA CHAMPIONS QUEST’ANNO – «Sì, è la competizione che tutti vogliono giocare. Il nostro obiettivo è tornarci, il Milan la merita».

IMPATTO DI LEAO COME CENTRAVANTI – «Le persone dubitano ancora di lui, ma noi lo conosciamo bene. Il gol contro il Liverpool non ci sorprende: è un talento top, top, top. Deve solo trovare continuità».

MODRIC PUÒ DARE TANTO AL MILAN – «Ha qualità straordinarie, esperienza e visione. Togliergli la palla è quasi impossibile. Sarà prezioso, anche fuori dal campo».

IMPRESSO DA RICCI – «Mi piace perché gioca semplice, fa quello che serve. Ha ottima tecnica e gioca per la squadra».

SU SAELEMAEKERS – «Ha qualità e si rende utile in tanti modi: dribbling, cross, copertura. È uno che non si risparmia».

SI TROVA BENE COME ESTERNO SINISTRO – «Sì, ci ho già giocato. È un ruolo che conosco e mi piace».

SI ATTENDE ANCORA UN DUELLO TRA NAPOLI E INTER – «La Serie A è piena di squadre forti. Non penso ci sarà una corsa a due: ci saranno altre rivali competitive. Noi vogliamo vincere il più possibile».

PENSA GIÀ AL MONDIALE DEL 2026 – «Sarà una stagione speciale. Il Mondiale negli Stati Uniti è un sogno. Voglio esserci e lavorerò duro per farmi trovare pronto. Ma ora penso solo al Milan».