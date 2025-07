Sacchi promuove la Serie A che sta nascendo: «Il pubblico vuole emozioni, le squadre hanno capito che l’obiettivo è segnare»

Le parole di Arrigo Sacchi sulla prossima stagione di Serie A e le scelte delle squadre nel rinforzare i reparti offensivi

L’estate del calciomercato sta delineando una Serie A profondamente offensiva, in cui le squadre sembrano sempre più ispirate da modelli europei. Gli allenatori chiedono esterni rapidi, attaccanti capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, nella speranza che il campionato italiano si trasformi in un torneo finalmente ricco di gol e spettacolo. Una tendenza che non può che entusiasmare Arrigo Sacchi, da sempre promotore di un calcio propositivo e moderno. Di seguito le sue parole a la Gazzetta dello Sport.

SI PREVEDE UNA SERIE A PIÙ OFFENSIVA – «Il pubblico vuole emozioni. È finita l’epoca in cui non si sapeva cosa accadeva all’estero. Ora tutti vedono come si gioca in Inghilterra o in Spagna. Il nostro calcio deve adeguarsi se non vuole restare indietro».

COME GIUDICA IL MERCATO DEL NAPOLI DI CONTE – «Conte conosce il calcio europeo. Vuole esterni capaci di creare superiorità, come Grealish. Ha preso Lucca come vice Lukaku e De Bruyne per aumentare la qualità in mezzo al campo. Sta costruendo una squadra con idee moderne».

LOOKMAN ALL’INTER E UN ATTACCO PESANTE: COSA NE PENSA – «Lookman è uno che spacca le partite. Chivu avrà un attacco pesante: Lautaro, Thuram, Bonny e forse Pio Esposito. Il punto ora è il gioco: va costruito qualcosa di moderno e piacevole. Mi sembra che ci sia la volontà di farlo».

DAVID E KOLO MUANI ALLA JUVE: UNA SVOLTA OFFENSIVA – «Con David già preso e Kolo Muani nel mirino, Tudor punta su un calcio fisico e offensivo. Se riusciranno a cambiare mentalità e gioco, possono tornare protagonisti in Italia e in Europa».

IL MILAN PUÒ FUNZIONARE CON LEAO E VLAHOVIC INSIEME – «Leao e Vlahovic possono essere una coppia splendida. Ma Leao deve diventare continuo. Vlahovic rende al meglio se servito bene dalle fasce: il gioco deve adattarsi a lui».

LA SERIE A STA CAMBIANDO ANCHE TATTICAMENTE – «Finalmente si è capito che lo scopo del calcio è segnare, non solo difendersi. Gasperini alla Roma è un altro che cerca gioco offensivo. Spero che tutte le squadre seguano questa strada».

COME CI SI ALLINEA AL LIVELLO DEI GRANDI CLUB EUROPEI – «Liverpool, Bayern, Real, Barça: tutti puntano su attaccanti veloci e fantasiosi. È lì che dobbiamo arrivare anche noi, giocando un calcio più coraggioso. Meglio una punta in più che un difensore in più, sempre».