Calciomercato Roma, si cerca un attaccante in Premier e l'ultimo nome è un talento purissimo del City… Mentre si valuta Fábio Silva, spunta una nuova e affascinante pista - Calcio News 24

Calciomercato Roma, si attende un altro attaccante dalla Premier League. Ecco la situazione

Con il futuro di Artem Dovbyk ancora da definire, la Roma continua a guardare con insistenza alla Premier League per trovare il rinforzo giusto per l’attacco. Oltre alla pista che porta al centravanti del Wolves, Fábio Silva, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, un profilo che accende la fantasia dei tifosi: Claudio Echeverri, il prodigio argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City.

Soprannominato “El Diablito”, Echeverri è considerato uno dei talenti più puri del calcio mondiale. Acquistato dal City dal River Plate per una cifra importante, il giovane trequartista sta però faticando a trovare spazio nella rosa stellare di Pep Guardiola. La scorsa stagione, come riportato da diverse fonti, ha collezionato appena 64 minuti in 3 presenze, un minutaggio troppo esiguo per un giocatore del suo potenziale.

Nonostante lo scarso impiego, è riuscito a lasciare il segno, segnando un gol nella sua unica apparizione al Mondiale per Club contro l’Al-Ain.

La sua situazione contrattuale lo rende un’opportunità di mercato estremamente interessante. Il Manchester City, per non frenarne la crescita, sarebbe aperto all’ipotesi di un prestito o di una cessione con opzione di riacquisto, in modo da valorizzare ulteriormente un indubbio talento che in Serie A potrebbe raggiungere un importante step di crescita. Per la Roma, sarebbe un colpo dal potenziale enorme.

Echeverri non è una prima punta classica, ma un giocatore versatile, un trequartista che ama partire da sinistra per accentrarsi, perfetto per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini, che predilige giocatori tecnici e capaci di creare superiorità numerica.

La dirigenza giallorossa sta vagliando attentamente la situazione. L’idea di portare nella Capitale un talento così cristallino, offrendogli il palcoscenico ideale per esplodere definitivamente, è una tentazione forte. La concorrenza non manca, ma la Roma studia la formula giusta per provare a regalare a Gasperini il suo “piccolo diavolo”.