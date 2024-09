Calendario Premier League 2024/2025: partite, risultati, classifica

Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 126ª edizione, la 33ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 16 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. Nello scorso campionato, per la 10ª volta nella sua storia, la quarta consecutiva, il Manchester City, guidato in panchina da Pep Guardiola, si è laureato campione d’Inghilterra. Calendario Premier League 2023/2024: chi succederà ai Citizens nell’albo d’oro?

Il rivale più autorevole sembra essere l’Arsenal di Mikel Arteta, suo grande rivale nel corso della stagione 2023/2024, preceduto di 2 lunghezze soltanto all’ultima giornata. Subito dietro abbiamo il nuovo Liverpool di Slot e il Manchester United di Ten Hag. Ma attenzione anche alle outsiders Chelsea, guidato dall’italiano Enzo Maresca, e Tottenham, e all’Aston Villa di Unai Emery, in cerca di conferme dopo l’ultimo campionato positivo.

Quando inizia la Premier League 2024/2025?

La Premier League 2024/2025 inizia venerdì 16 agosto 2024 con l’anticipo della 1ª giornata del torneo.

Quando finisce la Premier League 2024/2025?

Il massimo campionato inglese termina domenica 25 maggio 2025 con le partite della 38ª giornata, che si disputeranno in contemporanea.

Turni infrasettimanali e soste

Nella Premier League 2024/205 sono previsti 5 turni infrasettimanali:

3-4 dicembre 2024

26 dicembre 2024

14-15 gennaio 2025

25-26 febbraio 2025

1-2 aprile 2025

Il massimo campionato inglese osserverà invece 4 soste per gli impegni delle Nazionali più la pausa invernale:

2-10 settembre 2024

7-15 ottobre 2024

11-19 novembre 2024

17-25 marzo 2025

La pausa invernale sarà invece osservata dal 31 dicembre al 12 gennaio, quando le squadre inglesi saranno impegnate nelle Coppe nazionali, l’FA Cup e la Carabao Cup.

Le squadre

Alla Premier League 2024/2025 partecipano 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:

ARSENAL , Londra – Emirates Stadium (2° nella Premier League 2023/2024);

, Londra – Emirates Stadium (2° nella Premier League 2023/2024); ASTON VILLA , Birmingham – Villa Park (4° nella Premier League 2023/2024);

, Birmingham – Villa Park (4° nella Premier League 2023/2024); BOURNEMOUTH , Bournemouth – Dean Court (12° nella Premier League 2023/2024);

, Bournemouth – Dean Court (12° nella Premier League 2023/2024); BRENTFORD , Londra 5- Brentford Community Stadium (16° nella Premier League 2023/2024);

, Londra 5- Brentford Community Stadium (16° nella Premier League 2023/2024); BRIGHTON , Brighton and Howe – Falmer Stadium (11° nella Premier League 2023/2024);

, Brighton and Howe – Falmer Stadium (11° nella Premier League 2023/2024); CHELSEA , Londra – Stamford Bridge (6° nella Premier League 2023/2024);

, Londra – Stamford Bridge (6° nella Premier League 2023/2024); CRYSTAL PALACE , Londra – Selhurst Park (10° nella Premier League 2023/2024);

, Londra – Selhurst Park (10° nella Premier League 2023/2024); EVERTON , Liverpool – Goodison Park (15° nella Premier League 2023/2024);

, Liverpool – Goodison Park (15° nella Premier League 2023/2024); FULHAM , Londra – Craven Cottage (13° nella Premier League 2023/2024);

, Londra – Craven Cottage (13° nella Premier League 2023/2024); IPSWICH TOWN , Ipswich – Portman Road (2° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League);

, Ipswich – Portman Road (2° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League); LEICESTER CITY , Leicester – King Power Stadium (1° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League);

, Leicester – King Power Stadium (1° nella Football League Championship 2023/2024, promosso in Premier League); LIVERPOOL , Liverpool – Anfield (3° nella Premier League 2023/2024);

, Liverpool – Anfield (3° nella Premier League 2023/2024); MANCHESTER CITY , Manchester – Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra 2023/2024);

, Manchester – Etihad Stadium (Campione d’Inghilterra 2023/2024); MANCHESTER UNITED , Manchester – Old Trafford (8° nella Premier League 2023/2024);

, Manchester – Old Trafford (8° nella Premier League 2023/2024); NEWCASTLE UNITED , Newcastle Upon Tyne – St. James’ Park (7° nella Premier League 2023/2024);

, Newcastle Upon Tyne – St. James’ Park (7° nella Premier League 2023/2024); NOTTINGHAM FOREST , Nottingham – City Ground (17° nella Premier League 2023/2024);

, Nottingham – City Ground (17° nella Premier League 2023/2024); SOUTHAMPTON , Southampton – St. Mary’s Stadium (4° nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);

, Southampton – St. Mary’s Stadium (4° nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff); TOTTENHAM , Londra – Tottenham Hotspur Stadium (5° nella Premier League 2024/2025);

, Londra – Tottenham Hotspur Stadium (5° nella Premier League 2024/2025); WEST HAM UNITED , Londra – London Stadium (9° nella Premier League 2024/2025);

, Londra – London Stadium (9° nella Premier League 2024/2025); WOLVERHAMPTON, Wolverhampton – Molineux Stadium (14° nella Premier League 2024/2025).

Dove vedere la Premier League 2024/2025 in tv e streaming

La Premier League 2024/2025 sarà trasmessa in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2025. Per ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà fino a 7 gare in diretta.

Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.

Calendario Premier League 2024/2025: le 38 giornate

Il Calendario Premier League 2024/2025 è stato sorteggiato con ampio anticipo sull’inizio della stagione martedì 18 giugno 2024. Queste le 38 giornate del massimo campionato inglese:

1ª GIORNATA (16-19 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 16 agosto 21.00 MAN UTD-FULHAM 1-0 [87′ Zirkzee] Sabato 17 agosto 13.30 IPSWICH TOWN-LIVERPOOL 0-2 [60′ Diogo Jota, 65′ Salah] Sabato 17 agosto 16.00 NEWCASTLE UNITED-SOUTHAMPTON 1-0 [45′ Joelinton] Sabato 17 agosto 16.00 EVERTON-BRIGHTON 0-3 [25′ Mitoma, 56′ Welbeck, 86′ Adingra] Sabato 17 agosto 16.00 ARSENAL-WOLVES 2-0 [25′ Havertz, 74′ Saka] Sabato 17 agosto 16.00 NOTTINGHAM FOREST-BOURNEMOUTH 1-1 [23′ Wood (N), 87′ Semenyo (B)] Sabato 17 agosto 18.30 WEST HAM-ASTON VILLA 1-2 [4′ Am. Onana (A), 37′ rig. Paquetá (W), 79′ Jhon Duran (A)] Domenica 18 agosto 15.00 BRENTFORD-CRYSTAL PALACE 2-1 [29′ Mbeumo (B), 56′ aut. Pinnock (C), 76′ Wissa (B)] Domenica 18 agosto 17.30 CHELSEA-MAN CITY 0-2 [18′ Haaland, 84′ Kovacic] Lunedì 19 agosto 21.00 LEICESTER CITY-TOTTENHAM 1-1 [29′ Pedro Porro (T), 57′ Vardy (L)]

2ª GIORNATA (24-25 agosto)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 24 agosto 13.30 BRIGHTON-MAN UTD 2-1 [32′ Welbeck (B), 60′ Diallo (M), 90′ + 5 João Pedro (B)] Sabato 24 agosto 16.00 FULHAM-LEICESTER CITY 2-1 [18′ Smith Rowe (F), 38′ Faes (L), 70′ Iwobi (F)] Sabato 24 agosto 16.00 CRYSTAL PALACE-WEST HAM 0-2 [67′ Soucek, 72′ Bowen] Sabato 24 agosto 16.00 MAN CITY-IPSWICH TOWN 4-1 [7′ Szmodics (I), 12′ rig. Haaland (M), 14′ De Bruyne (M), 16′, 88′ Haaland (M)] Sabato 24 agosto 16.00 SOUTHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST 0-1 [70′ Gibbs-White] Sabato 24 agosto 16.00 TOTTENHAM-EVERTON 4-0 [14′ Bissouma, 25′ Son, 71′ C. Romero, 77′ Son] Sabato 24 agosto 18.30 ASTON VILLA-ARSENAL 0-2 [67′ Trossard, 77′ Thomas] Domenica 25 agosto 15.00 BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED 1-1 [37′ Tavernier (B), 76′ Gordon (N)] Domenica 25 agosto 15.00 WOLVES-CHELSEA 2-6 [2′ Jackson (C), 27′ Matheus Cunha (W), 45′ Palmer (C), 45′ + 6 Strand Larsen (W), 45′, 58′, 63′ Madueke (C), 80′ João Felix (C)] Domenica 25 agosto 17.30 LIVERPOOL-BRENTFORD 2-0 [13′ Luís Díaz, 70′ Salah]

3ª GIORNATA (31 agosto-1 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 31 agosto 13.30 ARSENAL-BRIGHTON 1-1 [38′ Havertz (A), 58′ João Pedro (B)] Sabato 31 agosto 16.00 LEICESTER CITY-ASTON VILLA 1-2 [28′ Am. Onana (A), 63′ Jhon Duran (A), 73′ F. Buonanotte (L)] Sabato 31 agosto 16.00 NOTTINGHAM FOREST-WOLVES 1-1 [10′ Wood (N), 12′ Bellegarde (W)] Sabato 31 agosto 16.00 IPSWICH TOWN-FULHAM 1-1 [15′ Delap (I), 32′ A. Traoré (F)] Sabato 31 agosto 16.00 BRENTFORD-SOUTHAMPTON 3-1 [43′, 65′ Mbeumo (B), 69′ Wissa (B), 90′ + 4 Sugawara (S)] Sabato 31 agosto 16.00 EVERTON-BOURNEMOUTH 2-3 [50′ M. Keane (E), 57′ Calvert-Lewin (E), 87′ Semenyo (B), 90′ + 2 L. Cook (B), 90′ + 4 Sinisterra (B)] Sabato 31 agosto 18.30 WEST HAM-MAN CITY 1-3 [10′ Haaland (M), 19′ aut. Ruben Dias (W), 30′, 83′ Haaland (M)] Domenica 1 settembre 14.30 CHELSEA-CRYSTAL PALACE 1-1 [25′ Jackson (CH), 53′ Eze (CR)] Domenica 1 settembre 14.30 NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM 2-1 [37′ H. Barnes (N), 56′ aut. Burn (T), 78′ Isak (N)] Domenica 1 settembre 17.00 MAN UTD-LIVERPOOL 0-3 [35′, 42′ Luís Díaz, 56′ Salah]

4ª GIORNATA (14-15 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 14 settembre 13.30 SOUTHAMPTON-MAN UTD – Sabato 14 settembre 16.00 CRYSTAL PALACE-LEICESTER CITY – Sabato 14 settembre 16.00 MAN CITY-BRENTFORD – Sabato 14 settembre 16.00 FULHAM-WEST HAM – Sabato 14 settembre 16.00 BRIGHTON-IPSWICH TOWN – Sabato 14 settembre 16.00 LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 14 settembre 18.30 ASTON VILLA-EVERTON – Sabato 14 settembre 21.00 BOURNEMOUTH-CHELSEA – Domenica 15 settembre 15.00 TOTTENHAM-ARSENAL – Domenica 15 settembre 17.30 WOLVES-NEWCASTLE UNITED –

5ª GIORNATA (21-22 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 21 settembre 13.30 WEST HAM-CHELSEA – Sabato 21 settembre 16.00 TOTTENHAM-BRENTFORD – Sabato 21 settembre 16.00 LEICESTER CITY-EVERTON – Sabato 21 settembre 16.00 LIVERPOOL-BOURNEMOUTH – Sabato 21 settembre 16.00 ASTON VILLA-WOLVES – Sabato 21 settembre 16.00 SOUTHAMPTON-IPSWICH TOWN – Sabato 21 settembre 16.00 FULHAM-NEWCASTLE UNITED – Sabato 21 settembre 18.30 CRYSTAL PALACE-MAN UTD – Domenica 22 settembre 15.00 BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST – Domenica 22 settembre 17.30 MAN CITY-ARSENAL –

6ª GIORNATA (28-30 settembre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 28 settembre 13.30 NEWCASTLE UNITED-MAN CITY – Sabato 28 settembre 16.00 EVERTON-CRYSTAL PALACE – Sabato 28 settembre 16.00 CHELSEA-BRIGHTON – Sabato 28 settembre 16.00 BRENTFORD-WEST HAM – Sabato 28 settembre 16.00 ARSENAL-LEICESTER CITY – Sabato 28 settembre 16.00 NOTTINGHAM FOREST-FULHAM – Sabato 28 settembre 18.30 WOLVES-LIVERPOOL – Domenica 29 settembre 15.00 IPSWICH TOWN-ASTON VILLA – Domenica 29 settembre 17.30 MAN UTD-TOTTENHAM – Lunedì 30 settembre 21.00 BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON –

7ª GIORNATA (5-6 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 5 ottobre 13.00 CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL – Sabato 5 ottobre 16.00 LEICESTER CITY-BOURNEMOUTH – Sabato 5 ottobre 16.00 WEST HAM-IPSWICH TOWN – Sabato 5 ottobre 16.00 CHELSEA-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 5 ottobre 16.00 BRENTFORD-WOLVES – Sabato 5 ottobre 16.00 ARSENAL-SOUTHAMPTON – Sabato 5 ottobre 16.00 MAN CITY-FULHAM – Sabato 5 ottobre 18.30 EVERTON-NEWCASTLE UNITED – Domenica 6 ottobre 15.00 ASTON VILLA-MAN UTD – Domenica 6 ottobre 17.30 BRIGHTON-TOTTENHAM –

8ª GIORNATA (19-20 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Sabato 19 ottobre 13.30 TOTTENHAM-WEST HAM – Sabato 19 ottobre 16.00 FULHAM-ASTON VILLA – Sabato 19 ottobre 16.00 NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE – Sabato 19 ottobre 16.00 SOUTHAMPTON-LEICESTER CITY – Sabato 19 ottobre 16.00 IPSWICH TOWN-EVERTON – Sabato 19 ottobre 16.00 MAN UTD-BRENTFORD – Sabato 19 ottobre 16.00 NEWCASTLE UNITED-BRIGHTON – Sabato 19 ottobre 18.30 LIVERPOOL-CHELSEA – Domenica 20 ottobre 15.00 BOURNEMOUTH-ARSENAL – Domenica 20 ottobre 17.30 WOLVES-MAN CITY –

9ª GIORNATA (25-29 ottobre)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 25 ottobre 21.00 LEICESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST – Sabato 26 ottobre 16.00 ASTON VILLA-BOURNEMOUTH – Sabato 26 ottobre 16.00 BRENTFORD-IPSWICH TOWN – Sabato 26 ottobre 16.00 BRIGHTON-WOLVES – Sabato 26 ottobre 16.00 MAN CITY-SOUTHAMPTON – Sabato 26 novembre 18.30 EVERTON-FULHAM – Domenica 27 novembre 15.00 WEST HAM-MAN UTD – Domenica 27 novembre 15.00 CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM – Domenica 27 novembre 15.00 CHELSEA-NEWCASTLE UNITED – Domenica 27 novembre 17.30 ARSENAL-LIVERPOOL –

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2024/2025

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Manchester City 3 3 0 0 9 2 +7 9 2. Liverpool 3 3 0 0 7 0 +7 9 3. Brighton 3 2 1 0 6 2 +4 7 4. Arsenal 3 2 1 0 5 1 +4 7 5. Newcastle United 3 2 1 0 5 2 +3 7 6. Brentford 3 2 0 1 5 4 +1 6 7. Aston Villa 3 2 0 1 4 4 0 6 8. Bournemouth 3 1 2 0 5 4 +1 5 9. Nottingham Forest 3 1 2 0 3 2 +1 5 10. Tottenham 3 1 1 1 6 3 +3 4 11. Chelsea 3 1 1 1 7 5 +2 4 12. Fulham 3 1 1 1 3 3 0 4 13. West Ham 3 1 0 2 4 5 -1 3 14. Manchester United 3 1 0 2 2 5 -3 3 15. Leicester City 3 0 1 2 3 5 -2 1 16. Crystal Palace 3 0 1 2 2 5 -3 1 17. Ipswiche Town 3 0 1 2 2 7 -5 1 18. Ipswich Town 3 0 1 2 3 9 -6 1 19. Southampton 3 0 0 3 1 5 -4 0 20. Everton 3 0 0 3 2 10 -8 0

LEGENDA

Verde scuro = Campione d’Inghilterra e qualificata alla Champions League

Verde chiaro = Qualificate alla Champions League

Blu = Qualificata all’Europa League