FANTACALCIO – SOLO UN BRUTTO SOGNO

Da diverse notti sogno la stessa cosa, sarà una settimana ormai.

E’ un incubo, sempre lo stesso. Terrificante.

C’è un tizio. Parla di calcio in continuazione, ha l’accento toscano. E’ pelato.

Ogni suo discorso sembra non finire mai, ne apre uno dietro l’altro senza soluzione di continuità.

Va avanti così per ore e ore e io sono annoiato a morte, sfinito.

Alla fine mi guarda dritto negli occhi, sempre con la stessa espressione, sempre con lo stesso tono e mi dice che il fantacalcio è morto, sparito per sempre, disperse tutte le leghe. Peggio, è sparito proprio il campionato, svanite tutte le squadre di Serie A.

E’ così e sarà così, nei secoli dei secoli.

E me lo dice e me lo ripete, all’infinito.

Io cerco di fermarlo, non ce la faccio ad accettare tutto questo, gli intimo di smetterla, gli urlo contro… bastaaaa!!!!

E poi mi sveglio.

Completamente sudato, sfatto, angosciato.

Annaspo.

In piena notte, in preda a un attacco di panico.

Prendo il telefono.

Devo verificare.

…ok…

Grazie al cielo…

E’ solo il solito incubo.

E’ solo la solita pausa nazionali.

Rimetto la testa sul cuscino.

Sorrido.

Chiudo gli occhi.

Penso a Luvumbo.

E mi riaddormento beato.