Mercato Inter, sfida col Bayern Monaco per Luis Henrique! Pronta l’offerta al Marsiglia: le ultime dalla Francia

Mercato Inter, è iniziata la sfida col Bayern Monaco per Luis Henrique! C’è l’offerta al Marsiglia: le ultimissime

L’Inter sembra aver individuato Luis Henrique come principale obiettivo per rinforzare la fascia destra. Beppe Marotta ha confermato l’interesse per il talentuoso brasiliano, attualmente sotto contratto con l’Olympique Marsiglia. Tuttavia, la competizione per il giocatore è intensa, con diversi club europei interessati. Tra questi, il Bayern Monaco appare come il principale rivale dei nerazzurri, secondo quanto riportato da Footmercato.

MERCATO INTER – «Come vi abbiamo rivelato la settimana scorsa, su Luis Henrique è in corso una vera e propria battaglia. L’esterno brasiliano dell’OM, protagonista della miglior stagione della sua carriera (9 gol e 7 assist in 30 partite), è diventato un punto fermo del club marsigliese. Un rendimento che ha attirato l’attenzione di numerosi club, dal Bayer Leverkusen al Newcastle, passando per il Nottingham Forest, ma soprattutto dell’Inter e del Bayern Monaco. Le due squadre, che si sono affrontate proprio martedì sera in Champions League (vittoria per 1-2 dell’Inter), sono attualmente le più interessate al numero 44 dell’OM. Secondo le nostre informazioni, l’Inter starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta da 24 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Dal canto suo, anche il Bayern è fortemente attratto dal profilo dell’ex Botafogo e ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. La battaglia è appena cominciata».