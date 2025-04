Calciomercato Genoa, vacilla il futuro di Andrea Pinamonti. Qual è l’ostacolo dei rossoblu per l’estate?

Calciomercato Genoa, vacilla il riscatto di Andrea Pinamonti? Le ragioni sulla decisione della società rossoblu sulla questione

Novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Genoa: in particolar modo sul futuro di Andrea Pinamonti, centravanti autore di una stagione positiva, ma non grandiosa come ci si aspettava dopo la cessione di Mateo Retegui.

Come riportato da Il Secolo XIX per il Genoa i 14 milioni di euro sono troppi per il centravanti del Sassuolo, mettendo in dubbio il riscatto. Staremo a vedere poi nelle prossime settimane quale sarà l’esito.