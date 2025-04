Festa sicuro: «Vi spiego perché il percorso in Nazionale con Spalletti non sta andando bene. Sullo Scudetto...»

Gianluca Festa, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Scudetto oppure Serie A

Gianluca Festa, ex giocatore e allenatore del Cagliari, ha parlato in esclusiva per CagliariNews24 tra Scudetto e Serie A.

L’Inter con il Cagliari spera di fare i tre punti per rilanciarsi con fiducia nella lotta scudetto con il Napoli. A sette giornate dalla fine chi pensa che riuscirà a conquistare il tricolore?

«Si, penso che sarà una lotta partita dopo partita e se devo dare una percentuale dico 51% per l’Inter. Sarà dura fino alla fine, le caratteristiche delle squadre di Conte sono quelle di chi non molla mai e poi è spinto da un grande pubblico. Secondo me l’Inter a livello di squadra è più forte però il Napoli ha Conte che sta creando la mentalità giusta e ci crede. Il vantaggio dei partenopei deriva dal fatto che non giocano le coppe, l’Inter sta andando avanti in Champions e magari arriva in finale e la vince. A quel punto forse la percentuale potrebbe invertirsi ma è difficile da dire».

Nel post Europeo l’Italia del C.T. Luciano Spalletti ha alternato prestazioni autorevoli e prove decisamente meno brillanti. Qual è la sua valutazione del ciclo iniziato dal tecnico degli Azzurri ormai più di un anno e mezzo fa?

«Secondo me non è un percorso positivo perché la Nazionale sta facendo fatica, anche agli Europei abbiamo visto com’è andata. Io non capisco se i giocatori non ci siano o se ci sia qualche problema alla base, questo non solo a livello di Nazionale. Non ci sono più i Baggio, Totti e Del Piero, non capisco se non ne nascono più o se nei settori giovanili non vengono più scelti quelli piccolini e tecnici. Stiamo tornando indietro da questo punto di vista, io per esperienze dirette vedo che scelgono quelli che sono già strutturati e fisicati a 15 anni e così non si crea niente. Gente piccola fisicamente come Zola e Baggio non sarebbero mai diventati quei giocatori se alcuni allenatori non li avessero aspettati. Secondo me stiamo sbagliando le scelte nei settori giovanili, altrimenti non mi spiego perché in Italia non si producono più giocatori di questo tipo. Non ci credo al fatto che non nascano più quei giocatori piccoli e svelti che ti saltano l’uomo. Ormai quando si vede un giocatore che salta l’uomo ci si sorprende, queste sono cose del calcio che non mi stanno proprio piacendo».