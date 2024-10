Inchiesta Sogei, CR7 AS Roma protagonisti: usati come nomi in codice

Sogei, le indagini della GdF hanno mostrato come le persone indagate per tangenti usassero le parole di CR7 e AS Roma come codice

Prosegue l’indagine della Guardia di Finanza sull’inchiesta Sogei. Come riportato da La Repubblica, le forze dell’ordine hanno indagato su delle tangenti per l’acquisizione di infrastrutture tecnologiche da parte di due ministeri. Questa indagine ha portato all’arresto del direttore generale della società Paolino Iorio e il CEO di Italware Massimo Rossi oltre all’iscrizione al registro degli indagati di Andrea Stroppa, “braccio destro” di Elon Musk in Italia.

Nelle intercettazioni della Guardia di Finanza si è scoperto come imprenditori e faccendieri coinvolti nella vicenda utilizzassero i termini ‘CR7‘ e ‘AS Roma‘ come parole in codice, proprio allo scopo di eludere le forze dell’ordine.