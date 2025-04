Jacobelli: «Tudor è l’uomo giusto per la Juve. Mercato? Ecco cosa farei con Vlahovic e Tonali»

Le parole di Xavier Jacobelli, noto giornalista, sulla stagione della Juve e sul futuro dopo la nomina di Igor Tudor come nuovo allenatore

Xavier Jacobelli ha parlato della Juve in esclusiva a Juventusnews24.

Crede che Tudor sia l’uomo giusto su cui la Juventus dovrebbe puntare anche per il futuro?

«In questo momento guardi, lo è di sicuro perché fin dall’inizio ha cambiato marcia, ha dato una scossa alla squadra, ha anche iniziative come quella di portarli tutti a cena, di pranzare insieme con loro dopo la seduta di allenamento, di marcare lo spirito bianconero. D’altra parte Tudor lo conosce molto bene, l’ha conosciuto come giocatore, l’ha conosciuto come vice di Pirlo quindi credo che la scelta in questo momento non potesse non ricadere su di lui anche perché lui ha colto al volo questa opportunità e secondo me ha fatto molto bene, indipendentemente dall’epilogo finale. Questo, come ho detto, si vedrà dopo il 25 Maggio però è un allenatore che sa il fatto suo e soprattutto conosce la Juventus».

Con Tudor Vlahovic è tornato ad avere un ruolo centrale in squadra, nonostante questo aspetto, crede che il suo futuro sia comunque lontano da Torino?

«Mi auguro di no perché questo è un giocatore classe 2000, è un giocatore che ha 25 anni appena compiuti ed è un giocatore che può dare moltissimo. Ripeto è l’unico attaccante della Juventus andato in doppia cifra in questa stagione pur non giocando sempre titolare. Mi auguro quindi che da qui a Giugno Vlahovic possa avere l’occasione per dimostrare che lui e la Juventus possono continuare ancora insieme. Anche perché se il problema è l’ingaggio, non mi risulta che un tempo, quando venne ingaggiato dalla Juventus e acquistato dalla Fiorentina, il contratto non fosse stato liberamente sottoscritto da ambo le parti. Quindi se da contratto prevede un ingaggio particolarmente pesante, bisogna che i contratti si rispettino. Questo giocatore, che secondo me è uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha soltanto bisogno di sentire fiducia e di giocare con la continuità necessaria. Il suo posto lo troverà di sicuro».

Tonali Juve. Quanto è realizzabile secondo lei questa operazione?

«Guardi sul mercato tutto può accadere, la prima regola non scritta del mercato è quella di “mai dire mai” però francamente conoscendo l’ingaggio che percepisce Tonali e come, detto bisognerà vedere quale sarà il margine di intervento – la Juventus ha speso 234 milioni l’estate scorsa ha fatto 13 acquisti – non è che ogni anno può andare sul mercato e dire “cambio tutto, prendo questo, prendo quell’altro” soprattuto quando uno come Tonali, al Newcastle è diventato veramente un idolo e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale. Il Newcastle può tornare a giocare in Champions League, la vedo un’operazione molto complicata, a parte il fatto che bisogna poi vedere spesso la volontà del giocatore».

L’INTERVISTA INTEGRALE A JACOBELLI SU JUVENTUS NEWS 24