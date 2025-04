Verona, Zanetti: «L’emergenza non si è vista, un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste»

Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito

Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Torino-Verona, terminata 1-1.

PUNTO PESANTE – «Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma non si è visto, abbiamo fatto una gara straordinaria nel primo tempo e ottima nel secondo. E’ un punto importante e meritato, c’è anche un pizzico di rammarico perché avevamo anche occasioni a campo aperto…C’è la sensazione che si potesse fare qualcosa di più in fase offensiva. Manteniamo lo stesso vantaggio con una giornata di meno, ora pensiamo al Genoa».

RECUPERO INFORTUNATI – «Difficile. Tengstedt ne avrà per un po’, magari qualcuno potrà venire in panchina».

VITTORIA MANCATA – «Appena abbiamo lasciato qualcosa, abbiamo preso gol. E sul rigore sono contento per Montipò. Gli episodi spostano le partite, abbiamo avuto un atteggiamento umile e coraggioso: abbiamo fatto una partita completa considerando anche il Toro».

MANCATA VITTORIA – «E’ corretto sottolinearlo, è sintomo di continuità e maturazione. Lo abbiamo fatto in un momento di difficoltà, non abbiamo il nostro massimo potenziale eppure…Ho sempre puntato sul gruppo, so che in un campionato serve la forza della squadra: siamo cresciuti nelle difficoltà, non è da tutti. Abbiamo passato momenti difficili, li ha passati anche il Toro, ma in quei momenti siamo cresciuti e ci siamo compattati. Senza la squadra, non sono nessuno. E la squadra sta rispondendo al massimo, meritano solo applausi».

SALVEZZA – «Qualche punto. Quelli che abbiamo non credo bastino, dobbiamo stare sul pezzo e farne altri il prima possibile. Ci siamo costruiti l’obiettivo di salvarci il prima possibile, senza guardare gli altri. Abbiamo un po’ di margine, un ottimo equilibrio difensivo e sarebbe bello aumentare il numero di gol. Nella prima parte invece segnavamo tanto e subivamo troppo, oggi si è un po’ ribaltata. Il Toro? E’ forte, una squadra importante e che ora gioca per ambizione. Ha le qualità per fare un finale importante, con giocatori importanti e con Vanoli che è molto bravo».