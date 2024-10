‘Calamity’ David James, ma che fai? Para un rigore, ma ad un ragazzino! Rovinato un evento di beneficenza – VIDEO

David James, detto ‘Calamity’, torna ad Anfiled e finisce tra i fischi della Kop: rovinato un evento di beneficenza: para due rigori ad un bambino!

David ‘Calamity’ James è stato per anni la risposta alla domanda ‘Come è possibile che l’Inghilterra con Rio Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Gerrard, Lampard, Scholes, Beckham e Rooney non ha mai vinto niente?‘ e ieri, ad Anfield, ne ha combinata di nuovo una delle sue… solo che a questo giro, per una volta che gli si chiedeva di prendere pacificamente un gol, ha fatto la parata che non doveva fare.

Top #respect moments from David James, the kid should’ve tried harder pic.twitter.com/p86heksUdN — morgan (@mxrganhulme7) October 20, 2024

Nell’intervallo di Liverpool-Chelsea, vinta dai Reds, si è svolto un evento di beneficenza in contemporanea alla partita, un’asta delle maglie dei calciatori il cui ricavato andrà a favore dei bambini inglesi che vivono sotto la soglia di povertà. Uno di questi, un ragazzo di 11 anni, è stato anche scelto per calciare un rigore simbolico nell’intervallo della partita: un momento da ricordare per sempre per lui come un sogno – segnare sotto la Kop che ti applaude – ma a mettere i bastoni tra le ruote al ragazzo ci ha pensato Calamity: para il rigore tra i fischi, glielo fanno ritirare e il nostro – che o ci è o ci fa, non sappiamo – ripara!