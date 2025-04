Nicola Amoruso verso Roma Juve: «Mancano solo otto giornate, queste partite valgono doppio. Fondamentale una cosa»

Ha parlato a La Stampa in vista della partita di questa sera Roma Juventus , della 31a giornata di Serie A, Nicola Amoruso, ex giocatore, tra le altre, dei bianconeri, evidenziando l’impatto di Tudor e l’importanza del match.

TUDOR – «Impatto positivo, ha trasmesso energia e serenità alla squadra e tatticamente ha cambiato subito. Il vero problema è in difesa, Tudor si trova non solo senza Bremer ma anche senza Gatti. Non subire gol è troppo importante per trovare fiducia, dovrà rimediare con delle prove di reparto perfette senza i suoi uomini migliori»

JUVE ROMA – «Sfida decisiva? Può esserlo, mancano solo otto giornate, gli scontri diretti valgono doppio. Non si possono fare calcoli. La Juve andrà all’Olimpico per vincere, ma senza sbilanciarsi troppo. L’equilibrio è fondamentale soprattutto contro una Roma che, grazie a Ranieri, gioca in fiducia».