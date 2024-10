Calciomercato Milan, pazza idea Zirkzee: il piano rossonero

Il calciomercato Milan insegue nuovamente l’attaccante olandese, passato in estate dal Bologna al Manchester United

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United con un passato al Bologna, è stato per tutta l’estate un obiettivo del calciomercato Milan. Alla fine però le commissioni hanno impedito ai rossoneri di affondare il colpo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, ci sarebbe la possibilità non da escludere di un suo possibile eventuale ritorno nel Belpaese con la pista che si aprirebbe nuovamente.

ZIRKZEE MILAN – «Zirkzee tornerebbe volentieri in Italia, probabilmente già a gennaio. Da capire se lo United aprirebbe a un prestito. Joshua potrebbe tornare di moda per la Juve, mentre per il Milan, nonostante il forte gradimento, il discorso sembra essersi chiuso definitivamente».