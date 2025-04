Lotta Salvezza Serie A, Como Verona e Cagliari vedono la luce in fondo al tunnel, Monza e Venezia quasi condannate, Empoli...

Lotta salvezza: Como, Verona e Cagliari vicine al traguardo, Monza e Venezia quasi spacciate, mentre l’Empoli…

La corsa salvezza in Serie A si fa sempre più intensa, con diverse squadre che si giocano la permanenza in massima serie. Tra quelle con un calendario relativamente favorevole, Cagliari, Hellas Verona e Como sembrano avere l’opportunità di accumulare punti decisivi. Scontri diretti con squadre come Lecce, Genoa, Parma e Cagliari potrebbero consentire loro di allontanarsi dalle zone basse della classifica. Se riusciranno a sfruttare queste occasioni, potrebbero dare una spinta importante alla loro salvezza. Lecce e Parma, pur avendo ancora delle possibilità, dovranno affrontare sfide complicate, tra cui gli ostici Napoli e Atalanta. Le partite contro squadre come Empoli e Fiorentina si rivelano cruciali per evitare la retrocessione.

D’altra parte, le squadre in difficoltà come Empoli, Venezia e Monza affrontano un calendario particolarmente arduo, con numerosi scontri contro squadre più forti come Napoli, Juventus e Milan. Le uniche possibilità di punti arrivano da scontri diretti contro avversari come Cagliari, Venezia e Empoli, ma anche in questi casi sarà necessaria una lotta durissima per riuscire a conquistare punti vitali. Se queste squadre non ottengono risultati positivi nelle prossime giornate, la retrocessione sarà un rischio concreto. La situazione resta fluida, e ogni partita sarà fondamentale per determinare chi riuscirà a mantenere la categoria.

COMO 13° in classifica (33 punti)

32ª giornata: Como-Torino

33ª giornata: Lecce-Como

34ª giornata: Como-Genoa

35ª giornata: Parma-Como

36ª giornata: Como-Cagliari

37ª giornata: Hellas Verona-Como

38ª giornata: Como-Inter

VERONA 14° in classifica (31 punti)

32ª giornata: Hellas Verona-Genoa

33ª giornata: Roma-Hellas Verona

34ª giornata: Hellas Verona-Cagliari

35ª giornata: Inter-Hellas Verona

36ª giornata: Hellas Verona-Lecce

37ª giornata: Hellas Verona-Como

38ª giornata: Empoli-Hellas Verona

CAGLIARI 15° in classifica (30 punti)

32ª giornata: Inter-Cagliari

33ª giornata: Cagliari-Fiorentina

34ª giornata: Hellas Verona-Cagliari

35ª giornata: Cagliari-Udinese

36ª giornata: Como-Cagliari

37ª giornata: Cagliari-Venezia

38ª giornata: Napoli-Cagliari

PARMA 17° in classifica (27 punti)

32ª giornata: Fiorentina-Parma

33ª giornata: Parma-Juventus

34ª giornata: Lazio-Parma

35ª giornata: Parma-Como

36ª giornata: Empoli-Parma

37ª giornata: Parma-Napoli

38ª giornata: Atalanta-Parma

LECCE 16° in classifica (26 punti)

32ª giornata: Juventus-Lecce

33ª giornata: Lecce-Como

34ª giornata: Atalanta-Lecce

35ª giornata: Lecce-Napoli

36ª giornata: Hellas Verona-Lecce

37ª giornata: Lecce-Torino

38ª giornata: Lazio-Lecce

EMPOLI 18° in classifica (24 punti)

32ª giornata: Napoli-Empoli

33ª giornata: Empoli-Venezia

34ª giornata: Fiorentina-Empoli

35ª giornata: Empoli-Lazio

36ª giornata: Empoli-Parma

37ª giornata: Monza-Empoli

38ª giornata: Empoli-Hellas Verona

VENEZIA 19° in classifica (21 punti)

32ª giornata: Venezia-Monza

33ª giornata: Empoli-Venezia

34ª giornata: Venezia-Milan

35ª giornata: Torino-Venezia

36ª giornata: Venezia-Fiorentina

37ª giornata: Cagliari-Venezia

38ª giornata: Venezia-Juventus

MONZA 20° in classifica (15 punti)

32ª giornata: Venezia-Monza

33ª giornata: Monza-Napoli

34ª giornata: Juventus-Monza

35ª giornata: Monza-Atalanta

36ª giornata: Udinese-Monza

37ª giornata: Monza-Empoli

38ª giornata: Milan-Monza