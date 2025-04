Lazio, ansia per Nuno Tavares: il terzino si fa male contro l’Atalanta, ci sarà per il Derby? Le ultime

Lazio, ansia per Nuno Tavares: il terzino portoghese ha lasciato il campo contro l’Atalanta per infortunio: a rischio per Bodo/Glimt e derby?

La vittoria di ieri a Bergamo ha restituito fiducia e certezze alla Lazio in vista del derby e del rush finale di stagione, ma ha lasciato anche qualche strascico amaro per Marco Baroni. Durante il match contro l’Atalanta, infatti, Nuno Tavares è stato costretto a uscire per un nuovo problema muscolare, alimentando i dubbi sulla sua disponibilità nei prossimi impegni.

Il terzino portoghese ha alzato bandiera bianca già al 34’, chiedendo il cambio e lasciando spazio a Pellegrini. Si tratta con ogni probabilità di una ricaduta, che mette in serio rischio la sua presenza sia per la trasferta dei biancocelesti di giovedì a Bodo che per il derby contro la Roma.