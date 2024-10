Pagelle Empoli-Napoli: segna Kvara, la differenza la fa Buongiorno; Pezzella spaventa Conte

Empoli-Napoli, le pagelle dei migliori in campo: per i toscani Pezzella chiude tutto a Politano e poi spaventa Caprile, Buongiorno sempre più leader

Empoli-Napoli viene decisa da un calcio di rigore, molto contestato dai toscani, realizzato da Kvaratskhelia in una gara che la capolista ha faticato per lunghi tratti a sbloccare. Alla fine infatti i giornali nelle pagelle premiano soprattutto i giocatori difensivi: per i toscani brilla Pezzella, autore di una ottima partita in copertura su Politano e anche in fase offensiva, creando il pericolo maggiore a Caprile. Nel Napoli invece plebiscito per Buongiorno come MVP: l’ex Torino è sempre più il leader della squadra di Conte.

PEZZELLA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il più pericoloso con un tiro nel primo tempo e il più fastidioso per la spinta che produce in generale per tutta la gara».

TUTTOSPORT 6.5 – «Fronteggiare Politano non è facile e lui sfodera una prestazione eccellente, contribuendo spesso alla fase offensiva».

BUONGIORNO

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Impeccabile. Anche nel primo tempo è l’unico che crea un’occasione di testa. E dietro è sempre la solita sicurezza».

TUTTOSPORT 7 – «Nei momenti di difficoltà la sua attenzione e la leadership fanno la diff erenza: è l’uomo in più di Conte».

IL MATTINO 7 – « È lui il ministro della difesa del governo Conte. The wall: una montagna invalicabile che regge le sortite avversarie. Con la punta del piede neutralizza un’incursione di Anjorin. Sfiora il vantaggio di testa e dimostra di saperci fare anche con i piedi in fase offensiva. In tackle su Colombo. Mura Fazzini a due passi dalla porta».