Allenamento Lecce, tutti al completo contro il Venezia? Ecco il comunicato UFFICIALE dopo l’ultimo report

Allenamento Lecce, tutti al completo in casa giallorossa dopo la sessione odierna. Il comunicato UFFICIALE prima della rifinitura di domani

IL COMUNICATO

Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara di domenica con il Venezia, 31ª giornata della Serie A Enilive. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.