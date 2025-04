De Zerbi: «Sono felice al Marsiglia, sapevo che sarebbero uscite delle cose e ho scelto di espormi; e sul Milan...»

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, sulle polemiche in casa OM e le voci di un suo futuro al Milan

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno del Marsiglia contro il Tolosa di domenica sera. Il tecnico ha parlato del ritiro punitivo, le tensioni nello spogliatoio e anche l’interesse del Milan. Di seguito le sue parole.

SFIDE E POLEMICHE – «Oggi sono molto felice di essere l’allenatore del Marsiglia, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco. Ho vissuto una settimana difficile, come tutti gli altri, ma il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei giocatori».

RITIRO E RICOSTRUZIONE DE L’EQUIPE – «Ci siamo allenati alle 5 del mattino per tre giorni consecutivi. Sapevo che queste cose sarebbero uscite e probabilmente so anche chi le ha messe in giro. Se avessi voluto evitarlo, avrei potuto agire in modo più tradizionale, ma ho scelto di espormi consapevole del rischio che corro».

MILAN – «Non ho parlato con nessuno. Voglio restare qui».