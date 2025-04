Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino...»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino

A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato.

LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo se anche loro vorranno restare, così possiamo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte. Voglio che Kean rimanga, se qualcuno vorrà offrire qualcosa vedremo, ma io voglio tenerlo ancora. Ok, non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia ma quello che abbiamo lo difendiamo. Alcuni pensano di essere i re del calcio italiano e prendere chi vogliono, ma non succederà qui. Mai pensato di esonerarlo, sono solo voci portate avanti da altri. L’ho già detto, lo difendo e speriamo che dimostri a tutti quanto è bravo nel portare la Fiorentina dove merita»