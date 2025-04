Atletico Madrid, Griezmann vicino all’addio? No alla prima offerta di rinnovo e nel futuro c’è la MLS

L’Atletico Madrid prepara la prossima stagione, ma molto dipende dal destino di Griezmann: possibile l’addio a fine stagione?

La stagione dell’Atletico Madrid si chiude senza clamori, ma con un senso di incompiutezza. Pur senza parlare di fallimento, resta il rammarico per non aver inserito a gennaio quel rinforzo – soprattutto a centrocampo – che avrebbe potuto cambiare il volto della squadra nelle fasi decisive. Adesso, però, tutta l’attenzione è rivolta al mercato estivo, dove l’obiettivo sarà alzare il livello della rosa secondo le esigenze di Diego Simeone.

Gran parte delle strategie offensive ruotano attorno al futuro di Antoine Griezmann. Il contratto del francese scade nel 2026, ma le trattative per un rinnovo sono in una fase di stallo: secondo Relevo, l’Atletico ha proposto un’estensione annuale alle stesse cifre attuali, ma il giocatore chiede un accordo diverso, probabilmente più lungo e strutturato. Sullo sfondo c’è il forte interesse del Los Angeles FC, che vorrebbe portarlo in MLS: i contatti sono costanti, anche se manca ancora l’intesa definitiva. Il futuro di Griezmann è dunque tutto da scrivere, e dalla sua scelta passerà buona parte del progetto tecnico dei Colchoneros.