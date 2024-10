Pagelle Gotti: il Lecce affonda, ma Sticchi Damiani conferma la fiducia

Pagelle Gotti, i voti del tecnico del Lecce dopo la batosta contro la Fiorentina in casa: la società gli conferma la fiducia, ma…

Il Lecce si risveglia dopo la batosta in casa contro la Fiorentina: la viola ha strapazzato i salentini con un 6-0 tennistico che certifica il momento difficile della squadra, terzultima in classifica. Di seguito le pagelle Gotti: nonostante i rumors di un possibile esonero il presidente Sticchi Damiani ha confermato la fiducia al tecnico, ma il dubbio che neanche lui abbia le idee chiare sul come uscire da questa situazione è molto forte.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Al netto della bassa qualità, non riesce a dare una scossa».

TUTTOSPORT 4 – «È evidente che la squadra inizia a non seguirlo più».

QUOTIDIANO DI PUGLIA 4 – «Quando una squadra produce una prestazione del genere, una delle peggiori degli ultimi 20 anni, le maggiori responsabilità ricadono sulla guida tecnica. La gara con la Fiorentina è l’esatta fotografia del momento del Lecce e del suo allenatore: confusione totale».