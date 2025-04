Lo strano rituale di Ederson. Ecco cosa fa il portiere del Manchester City prima di ogni partita

Lo strano rituale di Ederson. Il portiere del Manchester City ha rivelato cosa fa prima di ogni partita

Nel mondo dello sport, soprattutto nel mondo del calcio, la superstizione è all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa il portiere brasiliano del Manchester City Ederson che ha rivelato il suo nel programma “Match of the Day” della BBC.

«Ho solo una superstizione. Gioco ogni partita con la stessa biancheria intima. Le stesse da otto anni» ha confessato il portiere sorridendo, a Shay Given, ex portiere di City e Irlanda che ha risposto: «Non devono essere in ottime condizioni».