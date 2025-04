Calciomercato Genoa, Frendrup e De Winter pronti ad essere ceduta per una cifra importante. L’indiscrezione

Calciomercato Genoa, grande tesoretto quello che riuscirà ad incassare la squadra rossoblu in estate. L’indiscrezione dei liguri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta, il calciomercato Genoa potrebbe dipendere molto dalla cessione sia di De Winter che da Frendrup: due gioielli che i rossoblu hanno deciso di farne una grande plusvalenza dopo la grande stagione disputata con Vieira in panchina.

Dall’altra parte il Genoa vorrebbe incassare 50 milioni di euro per poi reinvestirli nella maniera migliore possibile in estate per costruire una grande squadra.