Calciomercato Venezia, quella squadra vuole il centrocampista Busio. Le novità

Calciomercato Venezia, occhi sul centrocampista dei veneti da parte di una big italiana. I dettagli in vista di gennaio

Come riporta La Stampa, uno dei nomi di spicco del Venezia è sicuramente Gianluca Busio, centrocampista statunitense, che sta facendo intravedere tanta qualità in queste ultime settimane dal suo rientro con la maglia del lagunari. Il giocatore è un classe 2002, quantità e qualità come caratteristiche ed un discreto fiuto del gol, già uno in stagione dal suo ritorno in campo.

Tra i tanti diktat imposti dalla nuova dirigenza Oaktree per il calciomercato Inter, c’è sicuramente quella di iniziare ad attuare una vera e propria manovra di ringiovanimento per ogni reparto, dalla difesa, visto anche i probabili addii di De Vrij e Acerbi al centrocampo, con Mkhitaryan non ormai più giovanissimo. Per questo motivo, il duo Marotta e Ausilio, è al lavoro per cercare nuovi giocatori da regalare a Simone Inzaghi e starebbe sondando diversi profili per quanto riguarda il centrocampo.