Mercato Milan, si riapre incredibilmente la pista Zirkzee? L’annuncio spiazza tutti

Mercato Milan, si riapre incredibilmente la pista che porta a Joshua Zirkzee? L’annuncio del giornalista spiazza tutti

Joshua Zirkzee, obiettivo caldo la scorsa estate del mercato Milan, è attualmente un giocatore del Manchester United. Come riferito dal giornalista Daniele Longo, però, gradirebbe già il ritorno in Serie A.

ZIRKZEE MILAN – «Zirkzee tornerebbe volentieri in Italia, probabilmente già a gennaio. Da capire se lo United aprirebbe a un prestito. Joshua potrebbe tornare di moda per la Juve, mentre per il Milan, nonostante il forte gradimento, il discorso sembra essersi chiuso definitivamente».