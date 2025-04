Udinese, il dg Collavino: «Vi racconto com'è stato l'arrivo di Runjaic in bianconero. Su Thauvin e Deulofeu...»

Udinese, direttore generale bianconero Franco Collavino, ha voluto parlare del momento attuale dei friulani

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista rilasciata ad As.

LE PAROLE – «Deulofeu è un ragazzo straordinario e un talento sfortunato. Ci ha dato molto in campo e noi vogliamo dargli altrettanto. Vogliamo stargli vicino finché non potrà tornare a giocare. Lo aspettiamo a braccia aperte. La nostra relazione con lui va avanti, nonostante quanto dicano i contratti. Gerard è un amico, uno di casa. Thauvin è stata un’altra intuizione dei nostri osservatori. Stava giocando in Messico non senza qualche difficoltà. Ha voluto rimettersi in gioco. Lo abbiamo aspettato, si è messo al lavoro ed è tornato a essere un campione importante. Una storia molto bella. L’arrivo di Runjaic non è stato un salto nel vuoto. I nostri osservatori tengono monitorati giocatori, ma anche allenatori: da tempo Kosta era sulla nostra lista. Gianluca Nani, il nostro Group Tecnichal Director, è rimasto impressionato dalla sua esperienza al Legia Varsavia. Venivamo da una stagione molto complicata e avevamo bisogno di un taglio netto con il passato. Il mister ha messo in mostra le sue qualità sin dal primo giorno. I risultati che sono arrivati non sono casuali».