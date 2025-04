Osimhen Manchester United, Rio Ferdinand dice la sua sull’attaccante nigeriano. Le sue parole

Osimhen Manchester United, Rio Ferdinand dice la sua sull’attaccante nigeriano: «Abbiamo bisogno di Osimhen»

Ci prova anche Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, nonché leggenda del club, a convincere Victor Osimhen, e la società inglese, a unirsi per la prossima stagione, alimentando ulteriormente le voci di un suo possibile trasferimento.

Il suggerimento è arrivato nel corso del programma Rio Presents, in cui ha espresso diverse opinioni sulla squadra, da appassionato, finendo sul tema calciomercato Manchester United e in particolare sull’attaccante di proprità del Napoli per cui ha detto: «Abbiamo bisogno di Osimhen. È qualcuno che ha esperienza e sa segnare gol. Qualcuno che possa mostrare a tutti questi giovani ragazzi del Manchester United come si fa»