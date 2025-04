Nuovo sponsor Juve, prende piede la collaborazione tra due marchi che potrebbero far svoltare il club!

Nuovo sponsor Juve, sinergia tra due realtà che potrebbe far svoltare i bianconeri: la novità gasa tutto l’ambiente!

La telenovela legata al nuovo sponsor di maglia della Juve potrebbe avviarsi a un punto di svolta. Giovanni Albanese ha confermato, tramite X, che Jeep e Visit Detroit potrebbero costituire una sinergia che potrebbe campeggiare sulle maglie bianconere in vista della prossima stagione.

NOTIZIA – «L’anticipazione di Sport Business trova conferme: Jeep e Visit Detroit stanno parlando per proporsi come sponsor di maglia congiunto alla Juventus. Non è l’unica ipotesi al vaglio degli uomini della Continassa e l’intesa non è vicina, ma in questa direzione qualcosa si muove.».