Lucchese: la squadra si è allenata, ma gli stipendi continuano a non arrivare. Mancini avrebbe assicurato

La Lucchese nella giornata odierna si è allenata regolarmente al Porta Elisa, nonostante al momento non sia arrivato alcun bonifico sui conti dei tesserati.

Come riporta Gazzettalucchese.it, infatti, Benedetto Mancini avrebbe comunicato comunque allo staff di aver effettuato in giornata il pagamento che sarà dunque visibile sui conti domani o addirittura giovedì, data in cui è stata fissata la conferenza stampa della nuova proprietà, a circa due settimane dall’acquisto della società.