Nations League Women, l’Italia stende e aggancia la Danimarca. Conquistato il secondo posto del girone

Nations League Women, l’Italia stende e aggancia la Danimarca a 6 punti, conquistando il 2° posto nel girone

Si prende la rivincita dopo la sconfitta interna per 1-3 nella gara di andata dello scorso 25 febbraio, l’Italia di Soncin, che in occasione della 4a giornata del girone di Nations League Women, vince 3-0 in casa della Danimarca.

Un successo importante arrivato nella ripresa dopo un primo tempo bloccato e privo di grandi occasioni, grazie alla rete di Arianna Caruso, centrocampista ex Juve ed attualmente in forza al Bayer Monaco femminile, che su assist di Giugliano sigla il vantaggio azzurro dopo 59 munuti.

La rete sblocca la gara e soprattutto l’Italia che spinge per cercare il raddoppio e dopo le occasioni di Giugliano e Cantore, anche Serturini va a segno, ma vede negarsi dal fuorigioco la rete del 2-0.

Gol che però resta nell’aria e che arriva al minuto 79 con Di Guglielmo che scambia con le avversarie, avanzando, e riconquistando palla sul disimpegno errato della difesa danese, e siglando il 2-0.

Nel finale, festa anche per Girelli, che su assist di Caruso fa 0-3 per l’Italia confermando i 3 punti alle azzurre e regalando grazie alla differenza reti il 2° posto del girone a 6 punti, gli stessi delle danesi terze. Nel prossimo turno, in Italia arriva la capolista Svezia, in vetta con 8 punti.