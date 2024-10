Juventus, Koopmeiners verso il rientro con l'Inter?

Ecco come prosegue il recupero di Teun Koopmeiners, infortunato nel primo tempo contro il Cagliari

Alla Juventus continua a mancare Teun Koopmeiners. L’ex Atalanta è uscito all’intervallo del match contro il Cagliari datato 6 ottobre e dopo quasi 20 giorni la situazione rimane pressoché in variata.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i problemi fisici dell’olandese mettono l’olandese fuori dai giochi anche per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda, oltre da aver già saltata il match con la Lazio.

L’obiettivo naturalmente è tornare in condizione per domenica sera in casa quando la Juve si presenterà in casa dell’Inter. Al momento però regna pessimismo con il suo recupero tutt’altro che scontato.