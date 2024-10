Meroni, il Torino ricorda la farfalla granata: il racconto della commemorazione – VIDEO 

Il Torino ricorda Luigi, detto Gigi, Meroni, il racconto e il video della commemorazione del club piemontese per la scomparsa della farfalla granata

Il 15 di ottobre si sà, in casa Torino non è una data come tutte le altre. Non lo è da quando, nel 1967, Luigi Meroni – per tutti Gigi – perdeva tragicamente la vita in un incidente. 57 anni or sono alle ore 22.02 la farfalla granata, di rientro da una partita (per altro vinta) contro la Sampdoria, veniva infatti investito da una Fiat 124 Sport Coupé, dopo un avventato attraversamento stradale. Da allora, una città intera, per non dire un intero Paese, piange la scomparsa di una delle personalità più iconiche e singolari che il calcio italiano abbia mai partorito.

Nato a Como il 24 febbraio del lontano 1943, Meroni muove i primi passi nelle giovanili della Libertas San Bartolomeo, prima di esordire tra i grandi proprio con la casacca del Como. Segue il passaggio al Genoa dove attira l’attenzione del palcoscenico nazionale forte di un indubbio talento e prerogative al di fuori del comune. Da lì il passaggio al Torino, dove Luigi diventa per l’appunto a detta di tutti Gigi.

All’ombra della Mole Meroni permane dal 1964 al 1967, prima della già citata prematura dipartita. Di lui si ricordano l’estro e la fantasia palesate sul rettangolo verde, così come una personalità eclettica, singolare e a volte persino eccentrica. Sicuramente, all’avanguardia coi tempi. Non a caso, l’altro soprannome – dopo la ‘farfalla granata’ – con cui i supporter sabaudi etichettavano affettuosamente Meroni era: ‘Il quinto beatles’.

Ed è così che quest’oggi, presso il monumento a lui dedicato in quel di Corso Re Umberto 46, il Torino ha voluto ancora una volta omaggiare una delle pagine più importanti della propria storia. Presente una delegazione della società di Via Giovanni Battista Viotti 9, così come alcuni familiari ed ex compagni di Meroni. Il video ripreso dalle nostre telecamere durante l’omelia recitata da don Riccardo Robella.