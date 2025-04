D'Aversa nel post partita di Empoli Bologna: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro. Su Ismajli...»

Empoli Bologna, le dichiarazioni di Roberto D’Aversa nel post partita: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro». Le parole

Empoli Bologna si sono sfidate nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia 2024/2025. Ecco le parole a Mediaset dell’allenatore dei padroni di casa, Roberto D’Aversa.

PAROLE – «Sui gol ci sono stati degli errori, non tanto per la bravura o per la forza del Bologna che non scopriamo questa stasera. Il rammarico è che non abbiamo fatto gol nelle circostanze che ci sono state per segnare. Il Bologna è stato superiore, onore a loro. Campionato? Adesso ci ributtiamo sul nostro obiettivo che è quello di salvarci. Degli aspetti positivi nell’ultima gara di campionato ci sono stati, la prestazione di Como ci fa ben sperare per gli scontri diretti. Dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni che riusciamo a creare: stasera potevamo fare un risultato diverso, anche se sarebbe cambiato poco per l’esito del passaggio del turno, però è un aspetto che dobbiamo curare».

ISMAJLI – «Su questa domanda non so rispondere, lui il primo problema l’ha avuto il 2 febbraio. Le risposte le dovrebbe dare il medico, ha avuto problematiche col rientro e poi è tornato infortunato dalla pausa nazionale. E’ un giocatore importante che ci manca ma dobbiamo ragionare sul presente. Non sta a me giudicare la gestione che ha avuto con la nazionale».